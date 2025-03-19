Ундав: «Сборная Германии постарается выиграть Лигу наций, ведь это очень престижно»

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Италии.

«Италия — очень хороший и опасный соперник, но мы хотим сражаться с лучшими. Мы хорошо подготовимся и постараемся выиграть этот матч. Это наша цель, и другой цели быть не может.

Мы постараемся выиграть трофей, ведь это очень престижно, и другие команды будут понимать, что Германия — это сила, с которой надо считаться. Немецкий футбол снова на подъеме, и это очень важно для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Ундава.

Первый матч Италия — Германия состоится в четверг, 20 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.