De Telegraaf: де Бур уже договорился со сборной Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии станет Франк де Бур, утверждает De Telegraaf. Королевский нидерландский футбольный союз уже пришел к соглашению со специалистом. Контракт с ним будет заключен до конца чемпионата Европы и, предположительно продлен до чемпионата мира-2022.

Предыдущим главным тренером сборной был Роналд Куман, но он покинул команду, возглавив «Барселону».

Де Бур уже работал в штабе сборной Голландии с 2008 по 2010 год, ассистируя Берту ван Марвейку. После ухода из национальной команды он шесь лет возглавлял «Аякс», с которым выиграл четыре чемпионата и один Суперкубок Голландии. Позднее он недолго поработал в «Интере» и «Кристал Пэлас», а с начала 2019 по июль 2020 года возглавлял представителя MLS «Атланту Юнайтед».

Сборная Голландии на Евро сыграет в группе с Украиной, Австрией и победителем Лиги наций пути A или D.

В Лиге наций голландцы выступают в группе 1 дивизиона A, где успели обыграть Польшу (1:0) и уступить Италии (0:1).

В октябре Голландия проведет товарищеский матч с Мексикой (7 октября, дома) и встречи Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (11 октября, в гостях) и Италией (14 октября, в гостях).