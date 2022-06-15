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Сегодня, 02:04

Де Лигт — о победе над Уэльсом: «Это что-то невероятное»

Де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в Лиге наций. Голландцы забили победный мяч на 93-й минуте.

«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе, набрав 10 очков, а Уэльс замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034505--netherlands-vs-wales/
Маттейс де Лигт
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
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