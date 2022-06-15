Де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом в Лиге наций

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в Лиге наций. Голландцы забили победный мяч на 93-й минуте.

«Невероятно. В предыдущем матче с Польшей мы упустили возможность забить победный мяч, а теперь сделали это на последних секундах. Это что-то невероятное», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе, набрав 10 очков, а Уэльс замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.