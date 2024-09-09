Де ла Фуэнте — о победе над Швейцарией в меньшинстве: «Сборная Испании не перестает меня удивлять»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в матче Лиги наций против Швейцарии (4:1).

«Кажется, что мы делаем что-то важное для нашей страны, ведь люди могут идентифицировать себя с этой командой. Я испытываю огромную гордость за сборную, которая никогда не перестает меня удивлять», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

На 20-й минуте защитник испанцев Робин Ле Норман получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Испания перместилась на второе место в таблице группы 4, набрав четыре очка. Швейцария замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче Швейцария сыграет против Сербии, а Испания примет Данию. Оба противостояния состоятся 12 октября.