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8 сентября, 23:48

Де ла Фуэнте: «Это благословение, что у нас есть такой Ямаль»

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил хорошую выносливость 17-летнего форварда Ламина Ямаля, отыгравшего все 90 минут матча Лиги Наций УЕФА с Сербией (0:0).

«Это благословение, что у нас есть такой футболист, как Ламин Ямаль, способный играть так много матчей. Большая нагрузка? Если в «Барселоне» считают, что он не сможет отыграть 180 минут, тогда скажите мне об этом. Мы задействуем наших лучших футболистов», — заявил де ла Фуэнте Goal.

В матче второго тура группы 4 лиги А со Швейцарией Ямаль отметился голевой передачей на 4-й минуте и был заменен после перерыва. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес. Испания победила со счетом 4:1.

Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
Луис де ла Фуэнте
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