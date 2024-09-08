Де ла Фуэнте: «Это благословение, что у нас есть такой Ямаль»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил хорошую выносливость 17-летнего форварда Ламина Ямаля, отыгравшего все 90 минут матча Лиги Наций УЕФА с Сербией (0:0).

«Это благословение, что у нас есть такой футболист, как Ламин Ямаль, способный играть так много матчей. Большая нагрузка? Если в «Барселоне» считают, что он не сможет отыграть 180 минут, тогда скажите мне об этом. Мы задействуем наших лучших футболистов», — заявил де ла Фуэнте Goal.

В матче второго тура группы 4 лиги А со Швейцарией Ямаль отметился голевой передачей на 4-й минуте и был заменен после перерыва. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес. Испания победила со счетом 4:1.