Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций
Де ла Фуэнте опроверг слухи о привилегиях Ямаля в сборной Испании: «Меня ранит ложь»

Де ла Фуэнте опроверг слухи о привилегиях Ямаля в сборной Испании: «Меня ранит ложь»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте был вынужден публично опровергать слухи о том, что полузащитник национальной команды и «Барселоны» Ламин Ямаль пользуется особым положением.

19-летний Ямаль не отправился с командой на матч Лиги наций против Чехии из-за проблем с коленом. Ожидается, что он сможет сыграть против Англии в воскресенье, 15 ноября. По словам тренера, медицинский штаб обследовал игрока и выявил воспаление и жидкость в правом колене после матча «Барселоны» с «Атлетико».

«Наш медицинский персонал оценил его, и я решил, что во избежание поездки ему будет лучше остаться дома для лечения в клубе. У Ламина нет никаких особых привилегий. Мы поступили бы так с любым другим игроком. Больше всего меня ранит ложь, отсутствие строгости, правдивости и выдумки. Именно поэтому я рассказал больше, чем, возможно, следовало, но это единственный способ, чтобы люди узнали правду. Я не выношу людей, которые пытаются тебя обмануть и лгут», — заявил тренер.

Ямаль в 37 матчах за сборную Испании забил 11 голов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Читайте также
Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Последний рекорд Гретцки устоит? Скажет ли Овечкин свое слово
Популярное видео
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Италия — Франция: прогноз, ставка и коэффициенты на матч Лиги наций

Италия — Франция: счет и результат матча Лиги наций
Новости
RSS RSS
Все новости