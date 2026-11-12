Де ла Фуэнте опроверг слухи о привилегиях Ямаля в сборной Испании: «Меня ранит ложь»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте был вынужден публично опровергать слухи о том, что полузащитник национальной команды и «Барселоны» Ламин Ямаль пользуется особым положением.

19-летний Ямаль не отправился с командой на матч Лиги наций против Чехии из-за проблем с коленом. Ожидается, что он сможет сыграть против Англии в воскресенье, 15 ноября. По словам тренера, медицинский штаб обследовал игрока и выявил воспаление и жидкость в правом колене после матча «Барселоны» с «Атлетико».

«Наш медицинский персонал оценил его, и я решил, что во избежание поездки ему будет лучше остаться дома для лечения в клубе. У Ламина нет никаких особых привилегий. Мы поступили бы так с любым другим игроком. Больше всего меня ранит ложь, отсутствие строгости, правдивости и выдумки. Именно поэтому я рассказал больше, чем, возможно, следовало, но это единственный способ, чтобы люди узнали правду. Я не выношу людей, которые пытаются тебя обмануть и лгут», — заявил тренер.

Ямаль в 37 матчах за сборную Испании забил 11 голов.