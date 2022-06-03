Де Бьязи считает сборную Словакии фаворитом группы в Лиге наций

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Казахстана.

«Верю, что предыдущие ошибки стали для нас уроком, и на этот раз мы выступим лучше, потому что у коллектива есть для этого потенциал. Попали в сложную группу, явным фаворитом которой является Словакия. Три же остальные команды будут бороться за каждое очко. Думаю, искусственный газон не должен стать для нас проблемой, так как такие поля есть и в Азербайджане. Основной сложностью назову плотный график», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Бьязи.

Матч Казахстан — Азербайджан состоится в пятницу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.