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Де Брейне раскритиковал партнеров по сборной Бельгии после поражения от Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне выступил с критикой в адрес партнеров по сборной Бельгии после поражения от Франции (0:2) во 2-м туре Лиги наций.

«Я не могу сказать здесь, что пошло не так. Я уже сделал это в разговоре с командой в перерыве. Не могу повторить это в СМИ, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если мы недостаточно хороши для стандарта, к которому мы стремимся, то нам нужно выкладываться полностью. Если не будет даже этого, то все кончено.

Я могу согласиться, что мы уже не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это заметил, но есть другие вещи, которые неприемлемы. Я не собираюсь говорить, что именно имею ввиду», — приводит слова де Брейне ESPN со ссылкой на VTM.

После поражения от Франции сборная Бельгии с 3 очками занимает третье место во 2-й группе Лиги A.

Кевин Де Брейне
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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