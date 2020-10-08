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«Давно не виделись». «Спартак» поприветствовал Ларссона

10:42
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Пресс-служба «Спартака» в соцсетях поприветствовала форварда клуба и сборной Швеции Джордана Ларссона.

«Давно не виделись», — подписан пост.

Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).

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