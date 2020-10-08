«Давно не виделись». «Спартак» поприветствовал Ларссона
10:42
Пресс-служба «Спартака» в соцсетях поприветствовала форварда клуба и сборной Швеции Джордана Ларссона.
«Давно не виделись», — подписан пост.
Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).
Давно не виделись, @JordanLarsson17 ?#ШвецияРоссия pic.twitter.com/u0EN9NoMeS— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 8, 2020
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