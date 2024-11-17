Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:19

Даса сыграет за сборную Израиля против Бельгии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон планирует вернуть капитана команды защитника Эли Дасу в состав на матч группового турнира Лиги наций против Бельгии.

Для защитника «Динамо» этот матч станет 65-м за национальную команду. Ожидается, что у бельгийцев матч пропустит Ромело Лукаку, у которого была договоренность с тренерским штабом о том, что сыграет только против Италии.

Матч Израиль — Бельгия пройдет 17 ноября в Будапеште и начнется в 22:45 мск.

Эли Швидлер

Эли Даса
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Читайте также
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Популярное видео
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Чехии сыграла вничью с Албанией в Лиге наций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости