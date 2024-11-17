Даса сыграет за сборную Израиля против Бельгии
Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон планирует вернуть капитана команды защитника Эли Дасу в состав на матч группового турнира Лиги наций против Бельгии.
Для защитника «Динамо» этот матч станет 65-м за национальную команду. Ожидается, что у бельгийцев матч пропустит Ромело Лукаку, у которого была договоренность с тренерским штабом о том, что сыграет только против Италии.
Матч Израиль — Бельгия пройдет 17 ноября в Будапеште и начнется в 22:45 мск.
Эли Швидлер
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