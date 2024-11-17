Даса сыграет за сборную Израиля против Бельгии

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон планирует вернуть капитана команды защитника Эли Дасу в состав на матч группового турнира Лиги наций против Бельгии.

Для защитника «Динамо» этот матч станет 65-м за национальную команду. Ожидается, что у бельгийцев матч пропустит Ромело Лукаку, у которого была договоренность с тренерским штабом о том, что сыграет только против Италии.

Матч Израиль — Бельгия пройдет 17 ноября в Будапеште и начнется в 22:45 мск.

Эли Швидлер