Сборные Дании и Сербии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра в Копенгагене на стадионе «Паркен» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport. Трансляция начнется за 10 минут до матча и доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Дания — Сербия доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Дания и Сербия играют в группе 4. В 1-м туре датчане победили Швейцарию (2:0), а сербы сыграли вничью с Испанией (0:0).

В сезоне-2022/23 Дания заняла второе место в группе Лиги А с Хорватией, Францией и Австрией. Сербия выиграла группу Лиги В с Норвегией, Словенией и Швецией.