Дания — Португалия: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру
Сборные Дании и Португалии встретятся в четвертьфинале Лиги наций
Сборные Дании и Португалии встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
Основные события матча Дания — Португалия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций (мультикаст).
Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта. Дания заняла второе место в группе 4 с Испанией, Сербией и Швейцарией, а Португалия выиграла группу 1 с Хорватией, Шотландией и Польшей.
