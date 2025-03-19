Сборные Дании и Португалии встретятся в четвертьфинале Лиги наций

Сборные Дании и Португалии встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Основные события матча Дания — Португалия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций (мультикаст).

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта. Дания заняла второе место в группе 4 с Испанией, Сербией и Швейцарией, а Португалия выиграла группу 1 с Хорватией, Шотландией и Польшей.