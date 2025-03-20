Дания — Португалия: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций
Сборная Дании примет Португалию в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания), начало — в 22.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Дания — Португалия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первых четвертьфиналов Лиги наций.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.
Дания заняла второе место в группе 4 с Испанией, Сербией и Швейцарией, а Португалия выиграла группу 1 с Хорватией, Шотландией и Польшей.
Ответный матч соперников состоится в воскресенье, 23 марта.