Сборная Испании в матче Лиги наций обыграла Данию

Сборная Испании в матче группового турнира Лиги наций в гостях обыграла Данию со счетом 2:1.

На голы Микеля Оярсабаля и Айозе Переса хозяева ответили точным ударом Густава Исаксена.

В другом матче Сербия сыграла вничью со Швейцарией — 1:1.

После этого матча Испания с 13 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 7 очками — на второй строчке, Сербия с 5 очками расположилась на третьем месте, замыкает таблицу с 2 очками Швейцария.