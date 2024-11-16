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Сегодня, 00:39

Сборная Испании в матче Лиги наций обыграла Данию

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Испании в матче группового турнира Лиги наций в гостях обыграла Данию со счетом 2:1.

На голы Микеля Оярсабаля и Айозе Переса хозяева ответили точным ударом Густава Исаксена.

В другом матче Сербия сыграла вничью со Швейцарией — 1:1.

После этого матча Испания с 13 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 7 очками — на второй строчке, Сербия с 5 очками расположилась на третьем месте, замыкает таблицу с 2 очками Швейцария.

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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