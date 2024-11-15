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Сегодня, 12:45

Дания — Испания: Гурцкая считает, что команды не станут убиваться ради победы

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Дани Ольмо.
Фото Getty Images

15 ноября в пятом туре Лиги наций Дания примет дома чемпиона Европы Испанию, начало матча — в 22.45 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Лига наций A. Группа 4
15 нояб, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Испания

В какой форме Дания

К предпоследнему туру Лиги наций Дания подходит в довольно комфортном положении: сборная Брайана Римера занимает второе место в группе, опережая своего ближайшего преследователя на три очка. В случае победы в ближайшем матче датчане гарантируют себе путевку в плей-офф. Впрочем, букмекеры считают такой исход маловероятным, что вполне логично с учетом последних результатов Дании. Сборная Брайана Римера потеряла очки в двух предыдущих турах, минимально уступив Испании (0:1) и сыграв вничью со Швейцарией (2:2).

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В какой форме Испания

В случае победы или ничьей в ближайшем матче сборная Испании гарантирует себе первую строчку в турнирной таблице Лиги наций. Команда Луиса де ла Фуэнте лишь однажды потеряла очки в нынешнем турнире: в гостевом поединке против Сербии (0:0). В остальных встречах «Красная фурия» одержала победы: 4:1 со Швейцарией, 1:0 с Данией и 3:0 с Сербией. Стоит отметить, что за четыре тура испанцы пропустили лишь однажды, что является лучшим результатом среди всех команд Лиги А.

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Дания — Испания: статистика личных встреч

До нынешнего розыгрыша Лиги наций сборные в последний раз официально встречались друг с другом в квалификации к чемпионату Европы-2008. Тогда испанцы обыграли датчан и дома (2:1), и в гостях (3:1).

Дания не может победить Испанию на протяжении восьми игр с учетом товарищеских матчей. Последняя победа сборной была одержана в квалификации к чемпионату мира-1994 (1:0).

Прогноз Тимура Гурцкая на матч Дания — Испания 15 ноября

«Наступили решающие матчи Лиги наций, одним из которых станет встреча между Данией и Испанией. Дания сыграет на своем поле, где она обычно выступает довольно неплохо. Испания, в свою очередь, находится в хорошей форме, даже с учетом немалого количества травмированных игроков. Я думаю, что обе команды не станут убиваться ради победного исхода. В текущей турнирной ситуации и датчан, и испанцев устроит ничья», — считает Гурцкая.

На мирный исход в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.20.

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