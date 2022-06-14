Дания — Австрия: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Дании в матче четвертого тура Лиги наций обыграла Австрию (2:0).

В составе датчан отличились Йонас Винн и Андреас Сков Ольсен.

После этого матча Дания с 9 очками возглавляет группу 1 лиги А, Австрия с 4 очками — на третьей строчке.