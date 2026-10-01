Риоло: «Мы наблюдаем гротескный, безумный и нелепый фильм с Роналду»

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло прокомментировал отъезд нападающего Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии.

«Я отношу его к категории трансгуманистов вроде Илона Маска... Он находится в другой галактике. Этот человек покинул планету Земля, он живет в другом мире. Он сошел с ума. Достаточно было просто следить за ним в соцсетях или где-то еще... Мы наблюдаем гротескный, безумный и нелепый фильм с Роналду: этот человек настолько испортил свой уход из футбола. Я был уверен, что все закончится именно так. Этот человек сумасшедший... Это непростительно», — заявил Риоло в эфире радио.

30 сентября главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода.

Роналду провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций.