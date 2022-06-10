Нападающий сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу над Швейцарией (1:0) в матче Лиги наций. Пабло Сарабия стал автором единственного гола в этой встрече.

«Я очень рад заслуженной победе. Мы хорошо тренировались, но не смогли выиграть две предыдущие встречи. В моменте с голом хорошо начали атаку и в игре на фланге», — цитирует пресс-служба УЕФА .

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.