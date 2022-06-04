Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче Лиги наций.

«Просто невероятно, что мы отыгрались против одной из лучших сборных в мире и победили. Тем более на выезде. Было приятно видеть ребят вместе. Было здорово играть с Эриксеном, и я надеюсь, что мы будем чаще играть вместе», — цитирует пресс-служба УЕФА Дамсгора.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией, а Дания сыграет с Австрией. Встречи состоятся 6 июня.