24 марта, 12:20

Далич — о поражении от Франции: «Наши ребята выложились по полной»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Франции (0:2, пен. 4-5) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

«Я поздравляю французов, они были более сильным соперником. Наши ребята выложились по полной. После трех дней было нелегко вернуться в игру. Мы не хотели обороняться, но они нас заставляли. Мы боролись изо всех сил, выкладывались по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части нам не повезло», — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. В полуфинале сборная Франции сыграет против действующих чемпионов Лиги наций сборной Испании.

