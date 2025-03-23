Далич: «Никто не является фаворитом против сборной Франции»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги наций против сборной Франции.

«Мы начинаем матч с преимуществом в два мяча, но мы не можем так действовать. Мы будем действовать так, как будто это 0:0, и мы не можем просто обороняться всю встречу. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивна, они постараются забить как можно скорее, но мы готовы. Мы будем бороться, чтобы добиться положительного результата. Мы должны быть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше. Никто не является фаворитом против Франции, у них высококлассные игроки, и мы должны быть лучше. Мы должны быть осторожны и не терять мяч, а также улучшать свои навыки владения мячом», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. Ответная игра состоится 23 марта в Париже на стадионе «Стад де Франс». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.