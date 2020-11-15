Далич — о поражении от шведов: «Хорватия провалила первый тайм»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал итоги матча 5-го тура Лиги наций против Швеции (1:2).
«Хорватия провалила первый тайм. Именно в этот отрезок матч был проигран. Да, после перерыва мы изменили ход игры, но этого оказалось мало даже для ничьей», — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.
После пяти туров у соперников по три очка, но у хорватов лучшие дополнительные показатели. В последний игровой день решится, кто покинет элитный дивизион.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.