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Далич — о поражении от шведов: «Хорватия провалила первый тайм»

13:03
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал итоги матча 5-го тура Лиги наций против Швеции (1:2).

«Хорватия провалила первый тайм. Именно в этот отрезок матч был проигран. Да, после перерыва мы изменили ход игры, но этого оказалось мало даже для ничьей», — цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

После пяти туров у соперников по три очка, но у хорватов лучшие дополнительные показатели. В последний игровой день решится, кто покинет элитный дивизион.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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