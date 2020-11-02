Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что контрольный матч с Молдавией может быть важен в плане рейтинга национальной команды.

— Этот матч необходим, потому что это официальная дата УЕФА, в которую мы должны играть. Это игра на уровне сборных. Она дает свои плюсы в плане рейтинга. Можно и в тактическом плане отрабатывать какие-то нюансы. Мы не знаем, кто в каком состоянии будет. Есть возможность проверить одного-двух игроков. Сегодня забегать вперед не будем, — сказал Черчесов.

— До игры 10 дней — мы не знаем, кто сколько сыграет в своем клубе. Кто в каком состоянии приедет — оценим. Сегодня мы пока не наметили, кто будет, а кто нет. Сейчас это делать непрофессионально и легкомысленно, — заявил главный тренер сборной. (Наталья Юрина)

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).