Чугайнов прокомментировал телеинтервью Черчесова и вспомнил Хиддинка

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов оценил нашумевшие высказывания Станислава Черчесова в телеинтервью.

— Я не знаю, зачем Черчесов согласился на разговор с журналистами, да еще в прямом эфире, — сказал Чугайнов.

— 0:5 в Белграде требовали объяснений.

— Один мудрый тренер, который даже со сборной России поработал, как-то сказал: «Не вздумайте давать развернутое интервью после поражения. Вам придется оправдываться, а это ни чему хорошему не приведет». Здесь так и получилось.

— Вы Семина процитировали?

— Нет. Хиддинка. Бросалось в глаза, что Черчесова переполняют эмоции. Отсюда резкие формулировки. А дальше реакция ЦСКА. Их футболиста зацепили, вот руководство и возмутилось.

— В чем вы с Черчесовым согласны, а в чем — нет?

— Мы привыкли, что за все отвечает тренер. Но и с футболистов надо спрашивать, в поражении их вина тоже есть. А у нас почему-то игроков постоянно выгораживают. Раньше было иначе.

— Например?

— Вспоминаю 2000 год, товарищеский матч с Израилем 23-го февраля. На воротах, кстати, Черчесов стоял, а я вышел во втором тайме. Мы неожиданно проиграли 1:4. Так утром в газете наткнулся на заголовок: «С днем защитника Отечества, господин Онопко!» Сами видите, времена изменились. Теперь в случае неудач стрелочником сразу становится тренер. Игроки же как будто ни при чем. Да, с Черчесова за разгром в Сербии ответственности никто не снимает. Но нельзя не учитывать серьезные потери в составе.

— Для вас-то Черчесов не физрук?

— Ну что вы! У нас страна крайностей. Два года назад после чемпионата мира Станислава Саламовича на руках носили, вручали ордена. Что, за два года он вдруг поглупел? Превратился в учителя физкультуры? Ни в коем случае. Это ЦСКА в заявлении назвал Черчесова «физруком». Перебор. (Александр Кружков)