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Черчесову подарили на день рождения кинжал

15:17
Станислав Черчесов (в центре) с подарком. Фото Twitter сборной России
Станислав Черчесов (в центре) с подарком. Фото Twitter сборной России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок на день рождения от сотрудников базы в Новогорске. Специалисту, которому сегодня исполнилось 57 лет, подарили кинжал.

Сборная России на базе в Новогорске готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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