Черчесову подарили на день рождения кинжал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил подарок на день рождения от сотрудников базы в Новогорске. Специалисту, которому сегодня исполнилось 57 лет, подарили кинжал.

Подарок Черчесову от руководства УТЦ «Новогорск» pic.twitter.com/0V8qp4LI1N — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020

Сборная России на базе в Новогорске готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия