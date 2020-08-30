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Черчесов рассказал о состоянии получившего травму Головина

22:42
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин, скорее всего, не прилетит на сбор национальной команды.

В воскресенье 24-летний хавбек повредил левую ногу в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0), у него надрыв мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок лечения — четыре недели. Вместо Головина в сборную вызван Даниил Фомин из «Динамо».

— Медконтроль он еще не проходил. Думаю, на две недели минимум он выбыл. Головин завтра сделает осмотр, чтобы знать, прилетит или не прилетит. Видимо, не получится, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов.

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