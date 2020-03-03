Черчесов рассказал, о чем говорил с Хиддинком

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю «СЭ» результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21, состоявшейся сегодня в Амстердаме.

— В день жеребьевки вы пообедали с Гусом Хиддинком. Задолго ли договорились и о чем общались?

— Договорились за неделю. Сегодня, прилетев, сразу ему позвонили. Сначала Гус сам хотел к нам приехать — но, если бы сделали именно так, то нормально поговорить не смогли бы. В отеле было слишком много футбольных людей из разных стран, которые прекрасно знают Хиддинка и тоже захотели бы с ним пообщаться.

Поэтому решили иначе — мы поехали в его сторону. Уединились в хорошем ресторане рядом с его домом, говорили около полутора часов. Много что вспоминали, разговаривали и о подготовке к Евро — о чем еще тренеры могут говорить? Гус помнит все, хорошо отзывается о России.

— Он приедет в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы?

— Пока точно не знает. Есть одно мероприятие, которое собирается посетить. Но что касается работы на телевидении или еще чего-то подобного, конкретики пока нет. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «До Евро-2020 о Лиге наций думать не будем»