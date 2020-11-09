Черчесов прокомментировал большое число игроков молодежки в заявке национальной сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что игроки молодежки достойны вызова в основу.

— Во-первых, они вчера у меня были. Евгеньев и Лесовой — нет, ведь они позже приехали. Но сегодня с ними поговорим. Они все молодые футболисты. Ну раз в сборную вызывают — значит, достойны. На это я сегодня всю команду настроил. Чтобы не просто вливались, а доказывали свою состоятельность. Опыт определенный есть. Тот же Мостовой приехал на первый сбор на нас посмотреть. Мы с ним поговорили. На второй он уже приехал с должным настроем, чтобы показывать свои качества и представлять страну", — заявил Черчесов.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.