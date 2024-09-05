Черчесов — о Холанне: «Его нельзя сдержать даже с пистолетом? Мы попробуем АКМ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в шутку заявил, что его команда постарается остановить форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанна при помощи автомата Калашникова.

Ранее Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», за который выступает норвежец, сказал, что нападающего на поле «невозможно остановить даже с пистолетом».

«Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надежный — АКМ. То, что он хороший игрок, очевидно. Тренер знает, о чем говорит. Кстати, я его видел еще давно, когда он в Австрии играл (за «Ред Булл Зальцбург» — Прим. «СЭ»). Мы знаем его способности, вид оружия против него мы найдем в лице наших игроков», — сказал Черчесов в интервью на пресс-конференции перед матчем с норвежцами.

Сборная Казахстана сыграет против Норвегии в рамках группового турнира Лиги наций В. Матч состоится 6 сентября.