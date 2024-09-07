Черчесов ответил, удалось ли сборной Казахстана нейтрализовать Холанна

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил, насколько удалось его команде нейтрализовать опасность норвежского форварда Эрлинга Холанна в матче Лиги наций.

Казахстан сыграл вничью с Норвегией в первом туре Лиги наций (0:0).

«Марочкин, Касым и Алип справились. Не дали ему свободной зоны и возможности снабжать передачами. Везет тому, кто везет. Надеюсь игра добавит внутренней уверенности», — цитирует Черчесова Vesti.kz.

В следующем матче турнира команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Словенией 9 сентября.