Черчесов ответил, удалось ли сборной Казахстана нейтрализовать Холанна
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил, насколько удалось его команде нейтрализовать опасность норвежского форварда Эрлинга Холанна в матче Лиги наций.
Казахстан сыграл вничью с Норвегией в первом туре Лиги наций (0:0).
«Марочкин, Касым и Алип справились. Не дали ему свободной зоны и возможности снабжать передачами. Везет тому, кто везет. Надеюсь игра добавит внутренней уверенности», — цитирует Черчесова Vesti.kz.
В следующем матче турнира команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Словенией 9 сентября.
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