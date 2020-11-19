Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об отставке после разгрома от Сербии (0:5) в Лиге наций.

— Отставка? Вопрос не ко мне, — заявил Черчесов. — Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело. (Севастиан Терлецкий)