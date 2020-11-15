Черчесов оценил игру хавбека «Аталанты»: «Миранчук повзрослел в Италии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией в Лиге наций (2:3) оценил игру полузащитника Алексея Миранчука. Этим летом хавбек перешел из «Локомотива» в «Аталанту».

— Он играл на позиции, на которой он сейчас играет в «Аталанте», — сказал Черчесов. — Он комфортно себя чувствует на этом месте, понимает нюансы, которые мы ему объясняли перед игрой. Я поддержал его решение о переходе. Тот уровень сопротивления, который он имеет сейчас в Италии, позволяет ему прогрессировать. Он повзрослел, я бы так сказал. (Дмитрий Гирин)