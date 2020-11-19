Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве

01:20
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома от Сербии в Лиге наций (0:5) назвал причину замены вратаря в перерыве. В первом тайме ворота россиян защищал Гильерме, а во втором — Сослан Джанаев.

— Гилерьме сыграл неудачный тайм, ни разу не выручил, — сказал Черчесов. — Мы решили его поменять. (Севастиан Терлецкий)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2716
Все опросы
0:5 сборной России от Сербии — что это было?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир