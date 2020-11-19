Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома от Сербии в Лиге наций (0:5) назвал причину замены вратаря в перерыве. В первом тайме ворота россиян защищал Гильерме, а во втором — Сослан Джанаев.

— Гилерьме сыграл неудачный тайм, ни разу не выручил, — сказал Черчесов. — Мы решили его поменять. (Севастиан Терлецкий)