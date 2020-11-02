Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что вызвал в основную команду ряд футболистов молодежки для того, чтобы они могли себя проявить.

— Молодежка? Ситуация может быть разная. Кто как себя проявит — от этого оттолкнемся. У молодежки сейчас нет официальных матчей, а есть контрольные. У нас есть возможности посмотреть как игроков из молодежки, так и тех, кто проявляет себя в чемпионате. Мы ею пользуемся, — сказал Черчесов.

— В марте будут только официальные матчи. Нам надо решить все свои вопросы сейчас. Кто как проявит себя — от этого будем отталкиваться. У нас не было резервного состава. Но на том сборе несколько игроков уехало. Мы хотим подстраховаться при определенных моментах. Сейчас играем три матча за рубежом. Туда тяжело будет довызвать игроков. Резервные игроки? Они останутся у себя в клубах, но будут предупреждены. До сбора еще неделя. Они должны быть готовы, — заявил главный тренер сборной России. (Наталья Юрина)

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).