Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией в Лиге наций (2:3) прокомментировал игру своей команды в меньшинстве. В течение восьми минут после удаления Андрея Семенова россияне пропустили два мяча.

— Понятно, что мы это обсудим, — сказал Черчесов. — Мы сразу начали совещаться, как лучше действовать, но в одну секунду замену не сделаешь. Опытные игроки должны в такие моменты сконцентрироваться. Это игровой момент, потом нормально вдесятером действовали, имели моменты. Что ж, это будет нам уроком. Раз такая ситуация сложилось, значит, она для чего-то нужна, чтобы мы сделали нужные выводы. (Дмитрий Гирин)