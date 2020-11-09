Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что тренерский штаб по ходу сбора принимает решение, как компенсировать потери ведущих футболистов.

«Мы над этим думаем. С одной стороны, это привычно на каждом сборе. Другое дело, что нас это заставляет принимать решения по ходу. Самое главное, игрок, может быть, достоин играть, но он не в том состоянии. Важно оценить состояние каждого, и все три игры провести на том уровне, который позволит победно завершить их», — заявил Черчесов.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.