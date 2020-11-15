Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой Турции (2:3).

— Жаль, что не было зрителей, они не смогли увидеть игру своей команды, — сказал Черчесов. — Пусть они болели бы против нас, это и нам добавляло бы куража. Сама игра разделилась на три фазы — до удаления, минут 5-10 после удаления, когда Турция забила два гола, и оставшаяся часть. Вдесятером команда выглядела достойно. Мы и в перерыве настраивали ребят на победу, и делали замены, чтобы усилить атаку. (Дмитрий Гирин)