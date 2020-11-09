Черчесов рассказал о подготовке сборной России к трем выездным матчам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что три выездных матча подряд не станут проблемой для футболистов.

— Подготовка к разъездам? Мы заранее сидели. Менеджмент слетал и в Турцию, и в Сербию, и в Молдавию. Посмотрели гостиницы: где мы будем жить и тренироваться, как далеко расположены аэропорты. Нет нюансов. Три игры подряд идут. Любой час, любые полчаса для восстановления важны. Постарались максимально все отработать. РФС учел наши пожелания — проблем нет, — заявил Черчесов.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.