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Черчесов — о двух разных таймах сборной России в матче с Турцией

00:51
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил высокий уровень игры Турции в матче Лиги наций (1:1).

— На таком уровне с командой Турции, у которой много хороших игроков, не удалось и немцам доминировать 90 минут, — сказал Черчесов. — Нам бы хотелось. Но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили игру. Нам поэтому не удалось поддержать темп первого тайма. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

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