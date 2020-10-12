Черчесов — о двух разных таймах сборной России в матче с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил высокий уровень игры Турции в матче Лиги наций (1:1).
— На таком уровне с командой Турции, у которой много хороших игроков, не удалось и немцам доминировать 90 минут, — сказал Черчесов. — Нам бы хотелось. Но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили игру. Нам поэтому не удалось поддержать темп первого тайма. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.