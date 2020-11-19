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Черчесов назвал правильным решением невызов Дзюбы

01:16
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Reuters
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) отметил, что считает правильным решение не приглашать в команду форварда Артема Дзюбу.

— Дзюба? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли, — сказал Черчесов. — Дзюба добавляет нам много чего в игре, но его сейчас нет по определенным причинам. Думаю, это правильное решение.

Напомним, ранее в сети появилось видео интимного содержания с 32-летним футболистом, после чего Черчесов сообщил, что форвард выведен из состава на ноябрьские матчи национальной команды.

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