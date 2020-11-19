Черчесов назвал правильным решением невызов Дзюбы
01:16
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) отметил, что считает правильным решение не приглашать в команду форварда Артема Дзюбу.
— Дзюба? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли, — сказал Черчесов. — Дзюба добавляет нам много чего в игре, но его сейчас нет по определенным причинам. Думаю, это правильное решение.
Напомним, ранее в сети появилось видео интимного содержания с 32-летним футболистом, после чего Черчесов сообщил, что форвард выведен из состава на ноябрьские матчи национальной команды.
Опрос
проголосовало: 2711Все опросы
0:5 сборной России от Сербии — что это было?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю