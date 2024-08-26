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Черчесов назвал окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги Наций

Алина Савинова
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил окончательный состав игроков, которые отправятся на первые матчи Лиги наций.

6 сентября национальная команда Казахстана сыграет против Норвегии, а 9-го числа встретится со Словенией.

Среди футболистов, выступающих на данный момент в России, в состав попали Нуралы Алип, Лев Скворцов и Талгат Кусяпов.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);

Защитники: Сергей Малый («Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (оба — «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Белоруссия), Рамазан Каримов («Астана»).

В тренерский штаб Черчесова вошли Владимир Панников (ассистент главного тренера), Паулино Гранеро (тренер по физподготовке), Гинтарас Стауче (тренер вратарей) и Эльшад Хинизов (видеоаналитик).

60-летний российский специалист возглавил казахстанскую команду 3 июня. До этого Черчесов с августа 2021 года по июль 2023-го тренировал венгерский «Ференцварош».

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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