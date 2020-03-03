Черчесов может встретиться с Хиддинком во время жеребьевки Лиги наций в Амстердаме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о поездке на жеребьевку Лиги наций, которая пройдет 3 марта в Амстердаме. Второй сезон турнира УЕФА состоится в 2020-м и 2021 году.

— Мы часто в последнее время летаем на такие мероприятия, поэтому знаем, как себя вести. И время лишнее не теряем, — сказал Черчесов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Евгений Савин (менеджер сборной России. — Прим. «СЭ») сказал, что (бывший главный тренер сборной) Гус Хиддинк там будет и, возможно, приедет к нам в гостиницу, пообщаемся перед жеребьевкой Лиги наций. Как часто это делаем, когда он бывает в России. Никаких мероприятий, кроме этого, у нас нет. Сразу после жеребьевки — домой.