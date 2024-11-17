Черчесов — о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у команды не было ни одного плюса»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Норвегии (0:5) в матче Лиги наций.

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку», — цитирует Черчесова sports.kz.

Российский тренер добавил, что у сборной не было времени на подготовку.

«До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней», — сказал он.

Команда под руководством Станислава Черчесова продлила серию без побед до шести матчей — 5 поражений и 1 ничья. В этих играх Казахстан не забил ни одного гола и пропустил 15 мячей, установив антирекорд Лиги наций.