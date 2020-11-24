Черчесов: «Если вы считаете, что 0:5 все перечеркивает, давайте другой вопрос»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетовал на кадровые проблемы в составе в матче Лиги наций против Сербии. Россияне потерпели самое крупное поражение за 16 лет (0:5) и не попали в лигу А.

— Есть команда, которую ты привез в Сербию, за которую ты в ответе, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Но ты не можешь до конца за нее ответить, потому что она так собрана. Если быть профессиональным, спокойным и без эмоций. Без обид, мы всех уважаем, но мы не киваем на того, кого нет.

В Турции состав был оптимальным — там мы выглядели командой. А вот в Сербии... Если бы не некоторые индивидуальные ошибки, но мы не будем об этом.

Убивать никого не надо. Это преследуется уголовным кодексом. Мы с футболистами уже все обсудили. И еще поговорим, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда все против тебя. Если вы считаете, что 0:5 — это все перечеркивает, то давайте другой вопрос.