Сборные Чехии и Украины встретятся в матче 2-го тура Лиги наций во вторник, 10 сентября. Команды выступают в Лиге В. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Чехия — Украина будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

Команды играют в группе 1. В 1-м туре Лиги наций Чехия проиграла Грузии в гостях со счетом 1:4, а Украина уступила Албании (1:2) в домашнем матче на нейтральном поле.

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