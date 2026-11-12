Чехия — Испания: прямая трансляция матча Лиги наций

Сборные Чехии и Испании встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «эпет АРЕНА» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.

12 ноября, 22:45. epet ARENA (Прага)

Следить за ключевыми событиями встречи Чехия — Испания, ее результатом и статистикой можно в матч-центре «СЭ».

В России официальным вещателем Лиги наций сезона-2026/27 является онлайн-кинотеатр «Okko». Прямая трансляция матча будет доступна по подписке со спортивными трансляциями.

Испания выиграла все четыре матча группового этапа и с 12 очками лидирует в квартете А3. В последнем туре команда обыграла Хорватию (2:1). Чехия потерпела четыре поражения подряд и с 0 очков занимает четвертое место. В предыдущей встрече чехи проиграли Англии (0:3). В первом круге Испания победила Чехию со счетом 3:1.