Сборная Чехии сыграет с командой Грузии в групповом этапе Лиги наций во вторник, 19 ноября. Матч пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце (Чехия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. Ключевые события противостояния Чехия — Грузия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе покажут видеотрансляцию матчей игрового дня в формате мультикаста.

19 ноября завершается групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.

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