Чехия выиграла у Грузии и вышла в Лигу наций А

Сборная Чехии переиграла команду Грузии в матче Лиги наций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Андрув» в Оломоуце.

Полузащитник Павел Шульц на 4-й минуте открыл счет, а в середине первого тайма Адам Гложек удвоил преимущество чехов. Сразу после перерыва грузинам удаось отыграть один мяч — отличился Жорж Микаутадзе.

Чехия набрала 11 очков и заняла первое место в группе, получив право играть в Лиге А. Сборная Грузии стала 3-й и сыграет в стыках за право остаться в Лиге В.