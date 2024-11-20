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Чехия выиграла у Грузии и вышла в Лигу наций А

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чехия выиграла у Грузии (2:1).
Фото Reuters

Сборная Чехии переиграла команду Грузии в матче Лиги наций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Андрув» в Оломоуце.

Полузащитник Павел Шульц на 4-й минуте открыл счет, а в середине первого тайма Адам Гложек удвоил преимущество чехов. Сразу после перерыва грузинам удаось отыграть один мяч — отличился Жорж Микаутадзе.

Чехия набрала 11 очков и заняла первое место в группе, получив право играть в Лиге А. Сборная Грузии стала 3-й и сыграет в стыках за право остаться в Лиге В.

Лига наций B. Группа 1
19 нояб, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
2:1
Грузия
Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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