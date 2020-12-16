CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о поражении в матче со Швейцарией

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 11 декабря зарегистрировал заявление УАФ на обжалование решения УЕФА о присуждении поражения сборной Украине в матче со Швейцарией в шестом туре Лиге наций, сообщает официальный сайт CAS.

Украина требует отменить решение о поражении, предлагая два варианта: либо перенести встречу, либо жребием определить победителя пары. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Ранее из-за вспышки коронавируса в украинской команде врач кантона Люцерн запретил проведение встречи, а УЕФА вынес решение о поражении команды Андрея Шевченко. После этого украинцы опустились на последнее место группы и покинули элитный дивизион.