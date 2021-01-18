CAS рассмотрит апелляцию Украины на поражение от Швейцарии 16 февраля

Стала известна дата рассмотрения апелляции сборной Украины на решение УЕФА присудить поражение в матче против Швейцарии. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, заседание состоится 16 февраля.

Матч Швейцарии и Украины в Лиге наций должен был состояться 17 ноября 2020 года, однако игра была отменена из-за вспышки коронавируса в украинской сборной. Всю команду отправили на карантин.

Из-за присужденного поражения Украина должна опуститься на последнее место в группе и вылететь из лиги A. Но поскольку была подана апелляция, окончательный результат еще не зафиксирован.